İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütü 'bitik' durumda

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, "Operasyonlarla 600’ün altına düşen teröristler arasında korku artarken kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı. Yürütülen operasyonlarda örgütün mağara ve sığınakları tek tek imha ediliyor"