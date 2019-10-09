İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütü 'bitik' durumda
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünün mağara sığınak ve barınakları tek tek imha ediliyor. Terör örgütü 'bitik' duruma geldi.
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, "Operasyonlarla 600’ün altına düşen teröristler arasında korku artarken kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı. Yürütülen operasyonlarda örgütün mağara ve sığınakları tek tek imha ediliyor"
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