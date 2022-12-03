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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütü PKK'dan kaçan bir kişi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütü PKK'dan kaçan bir kişi teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1995'te terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

2 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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