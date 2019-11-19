İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öldürülen teröristlerin, terör örgütü PKK'nın sözde Cudi sorumlusu Mahmut Taş ile sözde Silopi sorumlusu Hüsnü Kaplan olduğu belirtildi.