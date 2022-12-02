İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2022 Cuma / 9 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6345
  • EURO
    19,635
  • ALTIN
    1078
  • BIST100
    5046.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri duyurdu! Terörist Azad Öngüç yakalandı
Güncel

İçişleri duyurdu! Terörist Azad Öngüç yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 30 Mart 2018'de Siirt'te 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere bir çok terör olayına katıldığı belirlenen Azad Öngüç isimli terör örgütü mensubunun yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

2 Aralık 2022 Cuma 09:38 - Güncelleme:
İçişleri duyurdu! Terörist Azad Öngüç yakalandı
ABONE OL

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 24 Kasım 2022 günü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir TIR'ın dorsesinin altına saklanarak yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine, Jandarma ekiplerince (3) kişinin bulunduğu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Krk.K.lığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada TIR'daki (3) erkek şahıstan (1)'inin "Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" ve "Kasten Öldürme" suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi.

Operasyonda teröristin yurt içine girmesine yardım ettiği tespit edilen (2) şahıs da "Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

- Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin; başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt ili Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve (1) Jandarma personeli ile (6) Güvenlik Korucusunun şehit olduğu ve (12) personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere bir çok terör olayına katıldığı belirlendi.

- Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.