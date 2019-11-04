Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Ekim ayında 11'i üst düzey 175 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütüne yönelik ekim ayındaki operasyonlarda 11'i sözde üst düzey 175 terörist etkisiz hale getirildi.
- DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ekim ayında yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride 3, turuncu kategoride 3, gri kategoride 11 sözde üst düzey teröristin bulunduğu 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kıran operasyonlarında 95, sonbahar-kış operasyonlarında 141 terörist etkisiz hale getirildi.
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