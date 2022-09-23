İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında 1 terörist daha yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten Jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalandı, yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten Jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalandı, yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi.