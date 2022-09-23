İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2022 Cuma / 27 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3672
  • EURO
    18,0804
  • ALTIN
    987.429
  • BIST100
    3295.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında 1 terörist daha yakalandı
Güncel

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında 1 terörist daha yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten Jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalandı, yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi.

23 Eylül 2022 Cuma 08:54 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten Jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalandı, yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.