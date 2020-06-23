AA 23 Haziran 2020 Salı 13:39 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:56

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin Türk lirasına kadar ödülle gri listede yer alan sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.