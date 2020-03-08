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İçişleri Bakanlığı: ''Evlat nöbeti'' tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu

İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.

AA08 Mart 2020 Pazar 14:58 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 15:15

Şehit babası duygulandırdı... Ayakkabılarım çamurlu, ben binemem...

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