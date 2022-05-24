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Güncel

DEAŞ'lı canlı bomba Küçükçekmece'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bombanın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

DHA24 Mayıs 2022 Salı 13:59 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı" denildi,.

Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konulduğu belirtilirken , "Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı" bilgilerine yer verildi.

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