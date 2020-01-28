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Güncel

İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. '

28.01.2020  12:44 - Güncelleme: 28.01.2020  12:45

Depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

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