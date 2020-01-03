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Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ghosn için 2 müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Nıssan'ın eski CEO'su Ghosn'un Beyrut'a kaçırılması ile ilgili 2 müfettiş görevlendirdi

03.01.2020  14:12 - Güncelleme: 03.01.2020  14:12

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