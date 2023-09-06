Çanakkale CHP İl Başkanlığı, geçtiğimiz mayıs ayında müteahhit kuzeni Ö.E.'nin belediye hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Çan Eski Belediye Başkanı Bülent Öz hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

İHRAÇ EDİLDİ

İl Disiplin Kurulu Başkanı Tayfun Umur başkanlığında toplanan 13 kişilik kurul Çan Belediyesi'ndeki "rüşvet ve irtikap" iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Eski Belediye Başkanı Bülent Öz'ünde ifadesine başvuruldu. Yazılı ve sözlü savunma veren başkan Öz, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken kendisinin iftiraya maruz kaldığını ileri sürdü. Sabah'ın haberine göre, Elde bulunan mevcut delilleri ve ifadeleri inceleyen İl Disiplin Kurulu yapılan değerlendirme sonrası Başkan Öz,'ün oy birliğiyle partiden ihracına karar verdi.

TEKRAR "ADAYIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CHP Çan İlçe Kongresi'nde kürsüye çıkan Çan eski Belediye Başkanı Bülent Öz, kürsüden yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

İhraç kararının Öz'e ulaştığı bildirilirken, kararın ardından Öz'ün bağımsız belediye başkan adayı olacağı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in belediye hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından hakkında soruşturma başlatılan Belediye Başkanı Bülent Öz ve beraberindeki 3 kişi irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında " Kuzenim ihale istedi, vermeyince iftira attı" diye açıklama yapan Belediye Başkanı Öz'ün 2019 yılından bu yana sadece doğrudan temin yöntemiyle kuzenine 1.5 milyon liralık iş aktardığı ortaya çıkarken, tüm kirli işlerini de kuzeni Özgür Erbil'e yaptırdığı belirlenmişti. Başkan Öz'ün temizlik ihalesi karşılığı firmadan 3 milyon lira değerinde ev aldığı, tüm özel harcamalarını belediyeye fatura ettirdiği de tespit edilmişti.