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''İçişleri Bakanlığı hacklendi'' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'İçişleri Bakanlığı'na siber saldırı düzenlendi' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, 'Bahse konu iddialar, kamuoyunda siber güvenlikle ilgili korku ve panik oluşturma amacıyla yapılmış bir manipülasyondan ibarettir.' ifadeleri kullanıldı.

AA20 Haziran 2025 Cuma 14:49 - Güncelleme:
''İçişleri Bakanlığı hacklendi'' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İçişleri Bakanlığını hedef alan siber saldırı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal platformlarda bazı hesaplar tarafından gündeme getirilen, İçişleri Bakanlığına yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarının dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu içeriklerde yer alan, kamu kurumlarına ait veri sızıntılarının yaşandığına ve bu verilere dair bağlantıların yayımlandığına ilişkin iddiaların incelendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımıza bağlı ilgili siber güvenlik birimleri tarafından, bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bahse konu iddialar, kamuoyunda siber güvenlikle ilgili korku ve panik oluşturma amacıyla yapılmış bir manipülasyondan ibarettir. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri mesnetsiz içeriklere itibar etmemeleri ve resmi kurumlarca yapılacak açıklamaları takip etmeleri önemle rica olunur."

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