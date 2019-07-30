Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Açılamada, iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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