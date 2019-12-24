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İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki örtü yangınlarının sebebi terör örgütü

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de 2 gündür devam eden yangınların sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtti.

star.com.tr24.12.2019  23:38 - Güncelleme: 24.12.2019  23:45
İçişleri Bakanlığı Karadeniz'de muhtelif yerlerde çıkan orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada ''Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir.
 
Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. 
 
Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. 
 
Bu konuda herhangi bir tesbit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmî kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir" denildi.

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