İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde ''Güvenli Eğitim Uygulaması'' yapıldı

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:08

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması"nın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, eş zamanlı olarak 12 bin 489 karma ekip ile 42 bin 420 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığı uygulamalarda, okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, umuma açık iş yerleri, okul servis araçları ve personelinin denetlendiği vurgulandı.

- KURALLARA UYMAYAN SERVİS ARAÇLARINA İŞLEM YAPILDI

Uygulamada 57 bin 598 okul servis aracının denetlendiği belirtilen açıklamada, denetimlerde, "Emniyet Kemeri Takmamak", "Araç Muayenesi Yaptırmamak", "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle toplamda 2 bin 667 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Eksikliği tespit edilen 548 okul servis aracının trafikten men edildiği, 14 sürücünün de belgesinin geri alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başta 24 bin 784 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 318 umuma açık yerler (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler gibi), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 50 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 4 FETÖ/PDY, 18 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 40 yaralama, 23 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 20 tehdit, 11 hakaret, 341 yoklama kaçağı-bakaya ve 128 diğer suçlardan olmak üzere toplam 618 aranan şüpheli yakalandı, 19 kayıp çocuk bulundu."