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İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:46
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