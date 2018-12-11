İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı ne zaman 2018 NVİ Nüfus memuru başvuru şartları nedir

İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı ne zaman 2018 NVİ Nüfus memuru başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı başvuruları nasıl yapılacak sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz ekim ayında açıkladığı bin 170 nüfus memuru alımı hakkında detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde bulunan nüfus müdürlüklerinde çalışanların iş yükünün hafifletilmesi için yapılacak istihdamın ne zaman başlayacağına dair araştırmalar sürüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesine alınacak bin 170 nüfus memuru hakkında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konuya dair beklenti içinde olan vatandaşlar, aralık ayının gelmesiyle birlikte sorgulamalarına hız verdi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) memur alımları ile ilgili son dakika haberleri ve detayları star.com.tr'de.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesine alınacak bin 170 nüfus memuru hakkında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konuya dair beklenti içinde olan vatandaşlar, aralık ayının gelmesiyle birlikte sorgulamalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...



Ekim ayında bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etmişti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında henüz gelişme yok. Detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.



GEÇEN YIL YAPILAN ALIMDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,



2- En az önlisans mezunu olmak,



3-1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)



4- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.







BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,



- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, -Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar),

- ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP9” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 72 kişi içerisinde bulunmak (72 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın "KPSSP9" puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlar arasından en yüksek puanlı 72 kişi içinde olmaları şartı aranıyor.



"KPSSP9" başarı puan sıralamasına göre sözlü sınava katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi 12 Aralık'ta İçişleri Bakanlığının internet sitesi "www.icisleri.gov.tr"den ilan edilecek. Sözlü sınavın günü, saati ve yeri ise 27 Aralık'ta yine aynı internet sitesi üzerinden duyurulacak.



Sözlü sınavda adaylar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği'nin "Sınav Konuları" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan konu gruplarındaki bilgi düzeyi ile genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacak.



Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek adaylardan en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı başarı listesi oluşturulacak ve sınav sonucu boş kadro sayısı kadar asıl ve yedek olmak üzere ilan edilecek.







SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA



15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) sınavı ile memur alımı yapılacaktır. Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği’nin “Sınav Konuları” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan konu gruplarındaki bilgi düzeyi ile genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.



BAŞVURU İŞLEMLERİ



Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 26 - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapabilirler. Başvuru için adaylar www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2018 yılı Stajyer Kontrolör Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.



Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ



1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,



2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),



3) http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları”na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si.



4) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,



5) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı Hizmet Belgesi,



6) Bakanlığımız www.personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” bölümünden temin edilerek aday tarafından elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulup, her bir nüshaya resim yapıştırılarak imzalanmış, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.



Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden düzenlenerek çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim ederken formun kaydedilmiş flash belleğini ve/veya CD’sini, yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri bölümü, adayın nüfus cüzdanı ile kontrol edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edilecektir.



Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen belgeleri Bakanlığımız resmi internet sitesinde duyurulacak tarihler ve saatler arasında bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.



ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ



Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.



SINAV YERİ



Giriş(sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ



Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar il tercihlerine göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü ve ön lisans mezunları ise KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.



Bölgesel sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Süresi içerisinde başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır.



GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİ



Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.



İller Ek-2 sayılı tabloda gruplandırılarak her grup illerin hizalarında bölgesel sözlü sınav yerleri belirtilmiştir. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için Ek-2 sayılı tabloda, o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav yerindeki ilde sınava katılacaklardır. Sözlü sınavlar, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için bölgesel olarak 7 ilde 3 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak olup, sınavlar Ek-2 sayılı listede gösterilen sınav yerindeki ilgili sınav komisyonlarınca yapılacaktır.



GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI



Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.



GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU



Giriş(sözlü) sınavlarının yapılabilmesi için; Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Merkez Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında yedi(7) bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel

7 sınav yeri olarak belirtilen yedi (7) İl’de Bölgesel Sınav Komisyonları (İstanbul ilinde iki ayrı Komisyon olmak üzere), Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşur. Giriş(sözlü) sınavları; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum

illerinde oluşturulan İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca toplam 7 İl’de yapılacaktır. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.



GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU



4/B sözleşmeli büro personeli alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;



a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),



b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),



c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),



ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),



d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),



e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilir. Giriş(sözlü) sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.



GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ



Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; giriş(sözlü) sınavına katılan adaylar KPSS puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak başarı puan sıralamasına tabi tutulacaktır. Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra, her il için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.



Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar; KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir. Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav

Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.



GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ



Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde adayların sınava girdikleri Bölgesel Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Bölgesel sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.