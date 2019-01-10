İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı ne zaman 2019 NVİ personel alımı başvuru şartları nelerdir

İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı ne zaman? 1170 nüfus memuru alımı ne zaman başlayacak? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) persone alımı başvuru şartları nelerdir? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. 2018'in son aylarından bu yana gündemde olan nüfus memuru alımına yönelik beklentiler, yeni yılın başlamasıyla birlikte yoğunlaşmaya başladı. Konuya dair 2018'in ekim ayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık bünyesine bin 170 nüfus memuru alınacağını söylemişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesine alınacak bin 170 nüfus memuru için bekleyiş devam ediyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan çok sayıda vatandaş, konuya dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan nüfus memuru alımlarıyla ilgili açıklama gelmişti. 1170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını belirtmişti. 2019 yılı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) memur alımı ilanı ve detayları haberimizde.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesine alınacak bin 170 nüfus memuru için bekleyiş devam ediyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan çok sayıda vatandaş, konuya dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. İşte, İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı hakkında detaylar...



2018'in ekim ayında bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etmişti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında henüz gelişme yok. Detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.



GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN ALIMDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,



2- En az ön lisans mezunu olmak,



3-1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)



4- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

NÜFUS MEMURU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan nüfus memuru alımlarıyla ilgili açıklama geldi. 1170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus memuru personel alımı şartlarının neler olduğu, başvuru yapacak olan binlerce aday tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Toplam 1170 büro personelini kadrosuna alacak olan bakanlık, adaylardan KPSS puanı talep edecek.

BİR SÜREDİR BEKLENİYORDU



E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, ek personel alımı beklediklerini dile getirmişti. Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz." diye konuşmuştu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam 1117 adet sözleşmeli “Büro Personeli” pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır.