İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2021 Cumartesi / 27 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3054
  • EURO
    9,9333
  • ALTIN
    488.17
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı paylaştı: Sayı 142'ye yükseldi
Güncel

İçişleri Bakanlığı paylaştı: Sayı 142'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

3 Eylül 2021 Cuma 19:18 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 03:23
ABONE OL

İçişleri Bakanlığını twitter aracılığı ile yaptığı paylaşımda "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK Terör Örgütü'nden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2012'de örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

TESLİM OLAN SAYISI 142 OLDU

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan diğer bir açıklamaya göre 2021 yılı içerisinde toplam teslim olan sayısının 142 kişiye ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Konuya ilişkin paylaşımda "2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.