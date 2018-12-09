İçişleri Bakanlığı: Polise yönelik şikayet yüzde 90 azaldı

İçişleri'nde Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emniyet personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve diğer yollarla yapılan başvuru sayılarında büyük düşüş yaşandı.

2018'DE 28 BAŞVURU YAPILDI

Polisin kötü muamele yaptığına yönelik 2016'da 302 şikayet gelirken, bu sayı 2017'de 165'e geriledi. 2018'de ise bu sayı 28'e düştü. Böylece son iki yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetler yüzde 90 oranında düşmüş oldu.

Bu arada, emniyet ve jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin 2018'de 45 disiplin soruşturması yürütüldü. Bunların 33'ü halen devam eden soruşturmalardan oluşuyor. Ayrıca emniyet ve jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin adli soruşturmalarda da azalma görüldü. Buna göre, 2016'da 99, 2017'de 33, 2018'de 13 adli soruşturma yürütüldü. Polis ve jandarma hakkında yapılan şikayetlerin İçişleri Bakanlığı tarafından titizlikle incelendiği belirtildi.