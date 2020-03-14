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İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak geçici süreliğine kapatıldı

Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak. Sarp/Sarpi Sınır Kapısı'nda, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi sınır kapılarında yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.

14 Mart 2020 Cumartesi 18:16 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 18:16
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Gürcistan, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı. Sarp/Sarpi sınır kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale , Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.

Bu önlem, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00’ den itibaren geçerli olacak. Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak. Söz konusu bu önlem geçici süre geçerli olacak.

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