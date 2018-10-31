Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK: Saldırı hazırlığında olan 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Gara, Zap, Metina bölgelerine 30-31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan 11 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA