TSK: Saldırı hazırlığında olan 11 terörist etkisiz hale getirildi TSK: Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Gara, Zap, Metina bölgelerine 30-31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan 11 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.