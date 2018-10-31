TSK: Saldırı hazırlığında olan 11 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Gara, Zap, Metina bölgelerine 30-31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan 11 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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