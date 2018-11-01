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İçişleri Bakanlığı: Son 24 saat içinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 24 saat içinde düzenlenen operasyonlarda Şırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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