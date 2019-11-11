İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi." dedi.

Çataklı, "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler." dedi.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.