02 Ekim 2020 Cuma 11:42 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 11:51

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Eylül ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren ‘Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nı gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum."



"2020 Eylül ayında 9’u büyük, 23’ü orta çaplı olmak üzere kırsal alanda 10 bin 229, şehir operasyonlarında bin 425 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda kırmızı kategoriden 2, mavi kategoriden 1, turuncu kategoriden 4, gri kategoriden 5 olmak üzere toplam 171 kişi tutuklanmıştır. Bu kişilerden 67’si ölü, 74’ü sağ/yaralı ve 30’u teslim olma yoluyla etkisiz hale getirilmiştir. Başarılarından dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyoruz."

