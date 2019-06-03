İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Mayıs ayındaki operasyonlarda 141 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı."
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