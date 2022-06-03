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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Toplam 85 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.”

3 Haziran 2022 Cuma 11:25 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır."

2022 yılı Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir.

Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir

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