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İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

  • AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Adaylar başvurularını "www.icisleri.gov.tr" internet sitesi üzerinden 1-10 Kasım tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet sistemi ile elektronik ortamda yapacak. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı aday yazılı sınava çağrılacak.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 olarak, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı da sıfır olarak değerlendirilecek.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.icisleri.gov.tr" ve "www.icisleribilgiislem.gov.tr" adreslerinden 14 Kasım'da ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Yazılı sınav 24 Kasım Pazar günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü binasında yapılacak. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacak.

Sözlü sınav ise 2-6 Aralık tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunlu olacak. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecek.

Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

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