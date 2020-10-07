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  • Terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonları 1 Ekim itibariyle başladı
Güncel

Terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonları 1 Ekim itibariyle başladı

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarını başlattı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek.

07 Ekim 2020 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:09
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