Terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonları 1 Ekim itibariyle başladı
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarını başlattı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek.
07 Ekim 2020 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:09