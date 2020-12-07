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İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne ait 135 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 11:55
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