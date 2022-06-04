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İçişleri Bakanlığı teslim olan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.

DHA4 Haziran 2022 Cumartesi 22:33 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi" denildi.

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