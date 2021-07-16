AA 16 Temmuz 2021 Cuma 09:40 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:53

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, 2021-2030'da trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050'de sıfır can kaybı hedefine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren "kısa", "orta" ve "uzun" vadeli planları kapsayan "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazaları" konulu 3 genelge gönderdi.

Genelgelerle, trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesinde etkin, yoğun denetimlerin yanı sıra emniyet kemeri ve kask kullanımı, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmasının önemi vurgulandı.

- "TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME PLANI" KONULU GENELGE

Valiliklere gönderilen "Trafik Kazalarını Önleme Planı" konulu genelgeye göre, emniyet/jandarma trafik sorumluluk alanında Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde, vali ya da görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında polis, jandarma, ulaştırma, belediye, sağlık, milli eğitim, tarım ve orman ile ilgili diğer birim temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından 180 günlük "Trafik Kazalarını Önleme Planı" hazırlanacak. Planlarla, "aşırı hızla mücadele", "emniyet kemeri ve kask kullanımı", "yaya önceliği", "motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı" ve "cep telefonu kullanımı" gibi konularda il sınırları içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak trafik güvenliğinin artırılması hedeflenecek.

Bu yılın ilk 6 ayı ile 2020'nin aynı dönemi karşılaştırılarak trafik kazalarına sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle meydana gelen kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları gibi bilgilere dayalı analizler yapılacak.

- DENETİMLER ARTIRILACAK

Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti artırılacak, mobil/motorize trafik ekip/timlerinin görünür olması sağlanacak.

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında ekip araçlarının tepe lambaları açık bulunacak. İhtiyaç duyulması halinde polis ve jandarma trafik personelince karma ekipler oluşturularak müşterek denetim yapılabilecek. Genel denetimlerin yanı sıra drone, helikopter gibi hava araçlarıyla yapılan trafik denetimlerine ağırlık verilecek.

Ayrıca 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nde belirlenen hedeflere ulaşmak için yıl boyunca toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinlik ve kampanyalar düzenlenecek, denetim/bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

- EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kırmızı ışıkta geçme, seyir halinde cep telefonu kullanımı, tarım araçlarının uygun olmayan şekilde trafikte yer alması, alkol etkisinde araç kullanımı, otoyol ve şehirler arası yollarda duraklama veya park ­konularında eğitim ile bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla 59 ilde oluşturulan yaşam tünellerinde; emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerine etkisi, yakın takipten ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklanan kazalar ile yaya önceliği/güvenliği konularında özel hazırlanan kısa filmler sürücü ve yolculara izletilecek.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik Çocuk Trafik Eğitim parklarında uygulamalı trafik eğitimlerinin verilmesine devam edilecek. "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında trafik eğiticileri tarafından okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilecek. "Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında" sloganıyla hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile verilen uygulamalı eğitimlere okul idarelerinin öğrencileri ile birlikte katılmalarının teşvik edilecek.

- "YOL VER HAYATA" SLOGANIYLA YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Bakanlık tarafından ülke genelinde "Yol Ver Hayata" sloganıyla yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında hazırlanan "Kemerinle yol ver hayata", "Sabrınla yol ver hayata", "Kaskınla yol ver hayata", "Dikkatinle yol ver hayata" sloganlarıyla farkındalıklar oluşturulacak.

Aşırı hızla mücadele kapsamında, hız denetimlerinin çevirme ekipleriyle gerçekleştirilmesi için gerekli planlamalar yapılacak. Tüm radar araçları, gündüz ve gece istisnasız olarak 7/24 esasına göre aylık trafik kontrol programlarına uygun görevlendirilecek. Radar aracı bulunmayan ilçe merkezlerinden geçen devlet yolu, il yolu gibi ana arterlerde hız denetimi için il merkezi trafik birimlerince planlama ve görevlendirmeler yapılacak.

Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun bulunduğu yerlerde ve buraların çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının 30'a düşürülmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek.



Sürücülerde artan emniyet kemeri kullanım oranının yolcularda da sağlanabilmesi için denetimler etkin yapılacak ve yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak.

Emniyet kemeri kullanım oranlarının il bazlı tespit edilmesi amacıyla üniversiteler ile şehirlerin yerleşim yeri içi ve dışı yollarında değişik zaman ve lokasyonlarda, sürücü, ön koltuk yolcu ve arka koltuk yolcular için sayım gerçekleştirilecek. Sayım sonucunda üniversiteler tarafından oluşturulan raporlar baz alınarak kemer kullanım oranlarının artırılmasına yönelik bilgilendirme/denetim planları oluşturulacak.

Yaya/okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanlar yenilenecek. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde "Önce Yaya" görsellerinin çizdirilmesi tamamlanacak. Trafik denetimlerinde yayaların yoğun olduğu bölgelerde ve şehrin cazibe merkezlerinde oluşacak riskli davranışların önlenmesine yönelik motorize ve yaya personelden istifade edilecek.

Trafikte önemli bir sorun olarak yer alan seyir halinde cep telefonuyla konuşma ihlallerinin önlenmesine yönelik sivil personelden de istifade edilerek ihbarlı denetimlere ağırlık verilecek. Genel kolluk personelinin cep telefonu kullanımı ihlallerine karşı duyarlılığı artırılacak.

- KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

Kurban Bayramı dolayısıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre ise tatil 9 gün olmasına rağmen trafik tedbirleri 14-26 Temmuz'da 13 gün süreyle alınacak.

Kurban Bayramı süresince günlük toplam 9 bin 259 ekip/tim, 17 bin 430 personel görev alacak. Tedbirlerin alındığı 13 gün boyunca ise 120 bin 372 ekip/tim, 226 bin 586 personel görev yapacak. Ayrıca 30'u polis, 15'i jandarma olmak üzere toplam 45 başmüfettiş, güzergahlarda ve kazaların yoğunlaştığı noktalarda, ekip ve personelin aldığı tedbirleri yerinde inceleyecek.

Toplam 690 sivil personel, şehirler arası otobüsleri denetleyecek. 15 helikopter, 79 drone ile havadan denetim gerçekleştirecek. Toplam 1100 polis ve jandarma maket model araç ve trafik ekibi ile denetim yapılacak.

- OTOBÜSLER VE ŞOFÖRLER DENETLENECEK

Bayram dolayısıyla otobüs terminal denetimlerine ağırlık verilecek. 66 yaşından gün almış, 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmasına izin verilmeyecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Terminallere giriş çıkış yapan bütün otobüs ve şoförler ile takograflar denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri kullanımı denetimlerine de ağırlık verilecek.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde şoförlere bilgilendirme yapılacak. Tarımsal faaliyetin yoğun olduğu bölgelerde kara yolu üzerinde tarımsal zirai araç, traktör, biçerdöver gibi araçların uygunsuz seyretmelerine izin verilmeyecek.

- "MOTOSİKLET KAZALARI" KONULU GENELGENİN İÇERİĞİ

Bakanlığın "Motosiklet Kazaları" konulu üçüncü genelgesine göre, 2021'in ilk 6 ayı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırılarak motosiklet/motorlu bisiklet kazalarının yoğun olduğu alanlar tespit edilecek. Kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları gibi bilgilere dayalı analizlerin yapılması, etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyetinin artırılarak mobil/motorize trafik ekip/timlerinin görünürlüğünün artırılması sağlanacak.

Tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgeli, standart dışı başka bir araca ait ya da sahte plakalı, hurdaya ayrılmış veya trafikten çekilmiş motosiklet/motorlu bisikletlerin kara yolunda kullanıldığının tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Motosiklet/motorlu bisikletlerin trafik kurallarına uygun olarak trafikte yer alması, diğer araç sürücülerinin de motosikletlerin geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine dikkatlerinin artırılmasına yönelik illerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerine yönelik proje ve kampanyalara ağırlık verilecek.

Motosiklet/motorlu bisiklet kullanımında kask takmanın ölüm/ağır yaralanma riskini düşürdüğünden hareketle "kask kullanımı" konusundaki denetimlerin artırılacak.

Trafik kolluğunca tescilsiz, tescil plakası görünürlüğü bozuk, ışık donanımı eksik/farklı olan, üzerinde teknik değişiklik yapılmış, eksiklikleri bulunan motosiklet/motorlu bisikletlere karşı duyarlı olunacak. Bu eksikliklerin genel kolluk personelince tespit edilmesi ve aracın durdurulması halinde ise trafik personelinden destek talep edilecek.

Üzerinde taşıma kutusu bulunan ancak bu hususu tescil belgesi ve bilgisayar kayıtlarına işletmediği tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılacak.

Yaya yolları ve yaya geçitleri dahil yayalara ayrılmış alanları kullanan veya duran/duraklayan araçların arasından geçiş yapan motosiklet/motorlu bisiklet sürücülerine karşı duyarlı olunacak.

Motosiklet/motorlu bisiklet türü araçların hareket kabiliyetleri dikkate alınarak rutin/alışılmış uygulama yerleri ve kontrollerin dışında sivil ekip ve personelle de denetim yapılacak. Trafik ekip ve timleri, motosikletli asayiş birimlerince motosiklet/motorlu bisikletlere yönelik sık sık özel denetim gerçekleştirilecek. Motosiklet/motorlu bisiklet kazalarına ilişkin istatistikler düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak.