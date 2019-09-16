İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
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