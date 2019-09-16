İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.