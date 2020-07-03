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İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Tunceli Ovacık kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

03 Temmuz 2020 Cuma 08:46 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 08:55
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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