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İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı: 'Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak.'

18 Ağustos 2020 Salı 15:24 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:28
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