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İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Van Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Van Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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