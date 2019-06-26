İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Van Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Van Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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