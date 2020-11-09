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  • İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Güncel

İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-10 operasyonu kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:30
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