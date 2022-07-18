İçişleri Bakanlığı: Van'da bir Jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Mahmut Top operasyonu çerçevesinde, 18 Temmuz tarihinde saat 03.30 sıralarında, önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, bir jandarma personeli şehit oldu, bir jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.