İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden ''Açık Kapı'' ve ''e-Başvuru'' üzerinden hizmet alabilecek

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, talep ve başvuru hizmetlerini online yapabilecek.
Vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini "Açık Kapı" mobil uygulamasından iletebilecek.
Ayrıca, valilik ve kaymakamlıkla ilgili tüm talep ve başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemini seçmek suretiyle yapabilecek.
Evinizden ayrılmadan, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumanız için— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 20, 2020
1⃣7️⃣ farklı alanda
3️⃣2️⃣2️⃣ konudaki talep ve önerilerinizihttps://t.co/KyPCu2AutI adresinden iletebilirsiniz.
Virüs tehlikesinden korunmak için#EvdeHayatVar ��
Evde kolaylık var pic.twitter.com/ADgkOtf52i