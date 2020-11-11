İçişleri Bakanlığı: Yıldırım 4 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi

DHA 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:37

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen 'Yıldırım-4' operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.