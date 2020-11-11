İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2020 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,105
  • EURO
    9,5845
  • ALTIN
    488.415
  • BIST100
    1253.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı: Yıldırım 4 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım 4 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 4 operasyonu kapsamında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA11 Kasım 2020 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:37
ABONE OL

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen 'Yıldırım-4' operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.