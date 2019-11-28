İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit oldu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.' denildi.