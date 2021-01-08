İçişleri Bakanlığına 1772 sözleşmeli personel alınacak

AA 08 Ocak 2021 Cuma 10:27 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 10:28

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak.

Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.