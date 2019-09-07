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İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alınacak

İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alımı için 9 Kasım 2019'da Ankara'da sınav yapılacak.

  • AA
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Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.
 
İlana göre, sınava girecek adaylarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.
 
Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.
 
Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması koşulları da aranacak.
 
Adaylar başvurularını, 19-25 Eylül tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 9 Ekim 2019 olarak belirlendi.
 
Sınav, 9 Kasım 2019'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için adaylara 150 dakika süre tanınacak.
 
Sınavda, 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak. 

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