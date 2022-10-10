İçişleri Bakanlığınca 32 bin 671 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı uygulama

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince Bakanlığın koordinasyonunda düzenlendi.

Uygulama başta terör suçları olmak üzere aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini, can ve mal güvenliğini hedef alan başta PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerince yürütülen topyekun ve kararlı mücadelenin sürdürülmesi amacıyla vatandaşların yoğun bulunduğu yerler, terör örgütlerince hedef olarak seçilebilecek kurum ve kuruluşlar ile terör örgütü mensuplarınca geçiş ve mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda yürütüldü.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 14 bin 832 emniyet, 17 bin 117 jandarma ve 722 sahil güvenlik personeli olmak üzere 32 bin 671 personel görev aldı, 148 dedektör köpek kullanıldı ve 6 bin 197 noktada denetim yapıldı.

Uygulamada 3'ü terör suçu olmak üzere aranan 769 kişi yakalandı, 36 şüpheli gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 10 kişi bulundu. 226'sı idari, 154'ü adli olmak üzere 380 kişiye işlem yapıldı, 225 bin 661 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında 154 bin 246 araç kontrol edilirken, 15 aranan araç bulundu, 622 araç trafikten men edildi, 2 bin 994 araca 3 milyon 63 bin 331 lira idari para cezası uygulandı, 14 tabanca, 9 av tüfeği, 224 mermi ve av tüfeği kartuşu, bir kesici ve delici alet, 8 kurusıkı tabanca, 62 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 432 litre kaçak içki ele geçirildi.