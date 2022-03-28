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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

DHA28 Mart 2022 Pazartesi 10:47 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:49
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

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