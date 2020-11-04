İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile mesai genelgesi

04 Kasım 2020 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:28

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs ek tedbirleri genelgesi ile evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, Nikah/Düğün salonları, Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,Tiyatro, sinema ve konser salonları, Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi iş yerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması istenildi.

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