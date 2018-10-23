İçişleri Bakanlığından Battal İlgezdi'ye soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığınca yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturuma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında, Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığına dair haberler yer almıştır.

Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır.

Görevden alınmıştı

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz Aralık ayında CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden almıştı.

Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi'nin de 2015 yılında rezidans kraliçesi olduğu ortaya çıkmıştı. Ataşehir'de adına 3'ü rezidans olmak üzere 16 dairesi olduğu basında geniş yankı bulmuştu.