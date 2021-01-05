İçişleri Bakanlığı'ndan 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması: Gözaltına alınanlar MLKP üyesi

AA 05 Ocak 2021 Salı 10:49 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 12:51

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı.

Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"POLİSE KATİL DENİLMESİNİ BİZ KABUL ETMEYİZ"

Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü." diyen Çataklı, "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"GÖZALTINA ALINANLARDAN 15'İ MLKP ÜYESİ"

Çataklı ayrıca, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU POLİSLERİ ŞEHİT EDEN MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ KURUCULARINDAN HASAN OCAK’I “KOMUTAN” DİYE ÖVMÜŞTÜ

Canan Kaftancıoğlu'nun; MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak'a "Komutan" diye hitap ettiği bildirildi. Kaftancıoğlu'nun, 19 Mayıs 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" ifadelerini paylaştığı öğrenilmişti.