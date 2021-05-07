İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Mayıs 2021 Cuma / 25 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3032
  • EURO
    10,0193
  • ALTIN
    485.374
  • BIST100
    1425.87
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması
Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları 'çalışma izni görev belgesi formu'nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00'a kadar uzatıldı.

DHA07 Mayıs 2021 Cuma 13:58 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 14:40
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması' konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen iş kolları ve görevlilerinin tespit edilerek duyurulduğu bildirildi. Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş kollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden 'çalışma izin belgesi' veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan 'çalışma izni görev belgesi formu' alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibariyle 9.5 milyona yakın başvurunun sonuçlandırıldığı ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi. Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.